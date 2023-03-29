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Коммерсантъ FM
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«Известия»: в Минэнерго увидели риски сокращения добычи газа в России на треть к 2040 году из-за истощения запасов

К 2040 году добыча газа на крупнейших месторождениях в Западной Сибири может сократиться до 255 млрд куб. м. Это произойдет из-за истощения легкоизвлекаемых запасов, в первую очередь месторождений сеноманских залежей Западной Сибири. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в письме правительству, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным Росстата, в 2022 году Россия извлекла около 672 млрд куб. м газа, в 2021-м — 763 млрд куб. м., сказано в письме. По оценкам Минэнерго, в 2023 году добыча в Западной Сибири составит 468 млрд куб. м топлива. Как отмечает в письме Николай Шульгинов, добыча газа в сеноманских залежах Западной Сибири к 2030 году снизится до 184 млрд, к 2040-му — до 73 млрд куб.

Письмо Николая Шульгинова в правительство было направлено в декабре 2022 года. «Известия» отмечают, что господин Шульгинов повторил свои опасения по поводу сокращения добычи газа в России в 2023 году на заседании коллегии Минэнерго 28 марта.

Ранее «Ъ» сообщал, что в 2022 году добыча газа в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Это произошло из-за сокращения «Газпромом» поставок газа в Европу до исторических минимумов. В декабре 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что объем добычи газа в компании по итогам 2022-го составит 412,6 млрд кубометров, для поставок в дальнее зарубежье предназначено 100,9 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Добывшее будущее».

Олеся Павленко

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