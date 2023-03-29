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Коммерсантъ FM
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РБК: крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полеты после года простоя

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в «Волга-Днепр») собирается возобновить перелеты на самолетах Ил-96. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Недавно в Telegram-каналах были опубликованы фотографии первого Ил-96-400Т в окраске AirBridgeCargo, при этом самолет на них не был оснащен двигателями и стабилизатором. Как пишет РБК, ранее этим самолетов владела воронежская авиакомпания «Полет», которая обонкротилась в 2016 году. По словам источников издания, «Волга-Днепр» планирует получить еще один Ил-96-400Т, который ранее принадлежал «Полету».

По информации РБК, «Волга-Днепр» также начала поиск специалистов для работы на Ил-96-400Т в Москве и Ульяновске. Вакансии разместили в середине марта.

В авиапарке AirBridgeCargo есть 17 самолетов Boeing 747 и один Boeing 777. Ранее компания не использовала российские самолеты. В марте 2023 года AirBridgeCargo приостановила полеты после введения Западом санкций против российской авиаотрасли. По информации РБК, в августе компания также планировала сократить 200 пилотов Boeing. До начала военной операции России на Украине на долю авиакомпании приходилось 42% рынка авиационных грузоперевозок.

Олеся Павленко

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