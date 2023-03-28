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Мэрия Воронежа поможет организовать на базе местных школ и кружков патриотическое «Движение первых»

Мэрия Воронежа подготовила распоряжение о мерах по организации деятельности движения детей и молодежи «Движение первых» на территории облцентра, контроль за исполнением которого возложен на вице-мэра по социальной политике Надежду Савицкую. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано по распоряжению Владимира Путина летом прошлого года. Неофициально оно позиционировалось в качестве современного аналога советской пионерской организации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В соответствии с распоряжением мэрии Воронежа, городское управление образования и молодежной политики будет обеспечивать информационное и методическое сопровождение муниципальных школ и кружков по вопросам создания на их базе первичных отделений движения. Кроме того, управления культуры, а также физической культуры и спорта должны обеспечить реализацию организационных, информационных, просветительских и образовательных мероприятий по поддержке и развитию движения. Также они должны осуществлять поддержку первичных и местного отделений движения, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями. При этом вследствие нового распоряжения действие мер по организации деятельности общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников» от 2018 года утрачивает силу.

Ранее собеседники «Ъ» поясняли, что основная цель «Движения первых» — создание возможностей для самореализации детей, но не менее важна и воспитательная функция. Авторы идеи считают, что с детьми надо уметь разговаривать и о политических вопросах, а также прививать им правильные ценности.

Владимир Зоркий

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