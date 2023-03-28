ЕС предложил ограничить прием российского СПГ странами союза

Министры энергетики Евросоюза (ЕС) одобрили предложение, которое позволит правительствам стран-членов временно не допускать российских экспортеров к резервированию инфраструктурных мощностей, необходимых для поставок сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет об ограничениях на национальном уровне без введения новых санкций. Предложенный регламент по СПГ нуждается в одобрении Европарламента, который предложил собственные решения по ограничению импорта российского газа.

«Мы не можем и не вернемся к статус-кво, когда Россия — наш основной поставщик газа»,— заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон (цитата по Bloomberg). «Возможность для стран-членов временно ограничивать мощности по газу, включая СПГ, из России и Белоруссии, является важным дополнением. Нам нужно защитить нашу безопасность поставок»,— пояснила она.

В то время как поставки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, поставки СПГ из Москвы резко возросли, отмечает Bloomberg.

В ответ на военную операцию ЕС продолжается отказываться от российских энергоресурсов. Несмотря на запрет импорта угля и нефтяное эмбарго, страны ЕС не вводили общих ограничений на покупку российского трубопроводного газа и СПГ, хотя отдельные страны объявили об отказе от таких закупок.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Российский СПГ обживается в Европе».

Мария Федотова