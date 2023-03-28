Henkel расчищает выход

Henkel нашел покупателей на свои 11 российских заводов. Они продолжат выпускать продукцию под теми же брендами, а сама немецкая структура получит право вернуть их. Предприятия готовы приобрести инвесткомпания Kismet Capital и акционеры «Фармстандарта», пишут «Ведомости». Почему активы могут достаться непрофильным инвесторам? И сколько они за это заплатят? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

У немецкого концерна Henkel заводы в Перми, Энгельсе, Тосно, Ногинске, Коломне — всего 11 предприятий. Их компания оценила примерно в 55 млрд руб., хотя в ходе переговоров была согласна и на меньшую сумму — порядка 40 млрд руб. Покупатели — консорциум инвесторов во главе с акционерами «Фармстандарта» Виктором Харитониным и Егором Кульковым. Они станут мажоритарными владельцами заводов Henkel. Поддержат их фонды Kismet Capital Ивана Таврина и «Эльбрус капитал».

Выглядит команда сильной, говорит управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов: «"Фармстандарт" — стратег, потому что у него есть экспертиза в дистрибуции и логистике. Она, конечно, в фарме, тем не менее это похожие материи. Два других фонда явно являются финансовыми инвесторами. Они просто дали деньги под устойчивый бизнес и стратега, который сможет осуществлять качественный владельческий контроль над ним».

В то же время инвесторы непрофильные. Henkel мог бы на каждый свой актив найти покупателя из той же сферы, говорят аналитики, но предложение консорциума, видимо, показалось ему наиболее привлекательным. Возможно, такой формат обеспечит активам Henkel большую устойчивость. А это важно, потому что немецкая компания не исключает своего возвращения — сделка будет включать условие о возможности обратного выкупа фабрик. Это, к слову, объясняет дисконт.

Точная сумма сделки неизвестна, но в «Infoline-Аналитике» допускают, что она составит всего 12 млрд руб. Партнер юридической группы GRM Сергей Новиков считает, что это слишком мало: «Финансовые показатели указывают на справедливую стоимость компании порядка 40-50 млрд руб. Это и по объему чистой прибыли, и по размеру EBITDA, и по выручке, и по размеру активов. Применяя дисконт в 50%, мы выходим на некую цену 20-25 млрд руб.

Соответственно, стоимость в 12 млрд руб., которую объявили, кажется сильно заниженной даже с условием того, что предполагается возможность обратного выкупа».

Другое возможное условие сделки, напротив, должно увеличить ее сумму. На заводах Henkel продолжат выпускать продукцию под прежними брендами. В ситуации, когда уходящие западные компании вынуждены забирать с собой и названия, это большое преимущество, продолжает Сергей Новиков из GRM:

«Продукция продолжает производиться под брендом Henkel. Это раскрученная марка, в которую вложено очень много денег, на это были потрачены огромные рекламные бюджеты. Вот этот аспект, наоборот, увеличивает стоимость компании, а не понижает ее».

Так что Persil, «Пемолюкс», клей «Момент» и десятки других наименований, которые стали буквально частью быта россиян за последние 13 лет, остаются в стране. Вопрос — в насколько надежных руках.

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