Таможня запретила беспошлинный ввоз иностранных систем пожаротушения

Арбитражный суд Северо-Западного округа в споре с петербургским ООО «Рунитор» опубликовал постановление о запрете ввоза с нулевой пошлиной систем пожаротушения, произведенных не в России. Пошлинная ставка при их ввозе теперь составляет 5%, пишет «Деловой Петербург».

В начале прошлого года петербургская таможня обратила внимание в ходе камеральной проверки на ввезенную «Рунитором» партию судовых систем пожаротушения стоимостью 431 млн руб. В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС отсутствует четкая формулировка, что считается системой пожаротушения. Таможня отнесла провозимую партию к субпозиции «огнетушители заряженные и незаряженные», ввоз которых облагается пошлиной в 5%.

«Рунитор» оспорил решение отнести системы пожаротушения к огнетушителям и доказал в первой инстанции, что товар относится к другой субпозиции — «прочие». Как аргумент компания использовала размеры систем пожаротушения в сравнении с переносным огнетушителем. Кроме того, они отметили сложность стационарного механизма, состоящего из большого числа компонентов.

Апелляционный и кассационный суды опровергли версию «Рунитора». По их мнению, товар следует определять по назначению, а не по размеру. В данном случае это пожаротушение, а такое назначение в товарной номенклатуре указано лишь в субпозиции с огнетушителями.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте