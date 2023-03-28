Smart представил тизер кроссовера #3

Компания Smart представила тизер нового кроссовера в своей модельной линейке — модель #3 дебютирует в 2023 году.

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Фото: Smart smart #3

Фото: Smart

Новинка станет купеобразной модификацией первого в истории бренда кроссовера smart #1. Особенностью модели станет более спортивный дизайн кузова и увеличенные по сравнению с базовым электромобилем размеры. Заявлено, что smart #3 получит одно- и двухмоторные версии с задним и полным приводом соответственно.

Премьера нового электромобиля состоится на автосалоне в Шанхае 18 апреля. Напомним, базовый smart #1 был представлен в апреле 2022 года.

Максим Вершинин

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