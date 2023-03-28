На Ставрополье запретили беспилотники

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «в соответствии с президентским указом от 19 октября 2022 года №757 подписал постановление, вводящее запрет на использование в крае беспилотных летательных аппаратов». Оно появилось на портале правовой информации сегодня, 28 марта, и считается с этой даты вступившим в силу (.pdf). Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Согласно постановлению, «в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края» запрещаются полеты беспилотных гражданских воздушных судов. Исключение сделано для беспилотных гражданских воздушных судов, которые используются органами государственной власти всех уровней и подведомственными им учреждениями, а также организациями, которые работают по договорам с органами власти.

Владельцам гражданских беспилотников постановлением предписано «обеспечить соблюдение правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов, ввезенных в Россию или произведенных в РФ».

Александра Ларинцева, Пятигорск