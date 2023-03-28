Беглов: ситуация с коронавирусом в Петербурге контролируемая

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге полностью контролируемая, заявил губернатор города Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории РФ во вторник, 28 марта.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе полностью контролируемая. Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей»,— отметил Александр Беглов.

По его словам, сейчас в городе развернуто 1 907 инфекционных коек, из которых остаются свободными более 19%. В рамках вакцинационной кампании в Петербурге работают 161 пункт вакцинации и выездные прививочные бригады.

Ранее губернатор Александр Беглов продлил действюущие противоэпидемические ограничения в Петербурге до 31 мая.

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