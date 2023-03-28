Трое курсантов умерли в Военной академии связи имени Буденного после увольнения

Военное следствие устанавливает обстоятельства гибели трех курсантов на территории Военной академии связи имени Буденного в Сертолово под Санкт-Петербургом. Тела молодых людей, двум из которых было 19 лет, обнаружили накануне, пишет 28 марта 78ru.

По предварительной информации, днем ранее юноши находились в увольнении. На вечернем построении около 23:00 их видели, после чего они легли отдыхать в казарме. На утро юношам стало плохо, пошла пена изо рта, а также проявлялись эпилептические признаки. Помочь им не удалось. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

Молодые люди проходили службу по контракту с 2022 года. Двое из них родом из Нальчика, один из Владивостока, уточняет Mash на Мойке.

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