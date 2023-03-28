Глава Свердловского района избран секретарем местного отделения «Единой России»

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов избран новым секретарем районного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии. На этой должности господин Филиппов сменил Сергея Бритвина, который был секретарем отделения «Единой России» в Свердловском районе с января 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Филиппов возглавил Свердловский район в июле 2021 года. Сначала он руководил районом в статусе исполняющего обязанности главы, в январе 2022 года был официально утвержден в этой должности. До прихода в районную администрацию господин Филиппов был депутатом Пермской думы.

Ранее сменился секретарь отделения «Единой России» в Ленинском районе. Вместо возглавлявшего отделение с 2013 года Александра Иванина секретарем был избран глава района Александр Русанов.