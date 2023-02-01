Руководитель Ленинского района Перми возглавил местное отделение «Единой России»

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избран секретарем местного отделения «Единой России». Как сообщается в telegram-канале реготделения «Единой России», это решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции местного отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: telegram-канал Единой России в Пермском крае Фото: Фото: telegram-канал Единой России в Пермском крае

Предыдущий руководитель местного отделения Александр Ивонин, возглавлявший его 10 лет , решил сосредоточиться на работе депутатом Пермской думы и реализации партийного проекта «Единая страна — доступная среда» в Пермском крае.

Александр Русанов руководит Ленинским районом с 14 марта 2022 года. Ранее он работал исполнительным директором совета муниципальных образований Пермского края.

По информации “Ъ-Прикамье”, также ожидалось, что отделение партии власти в Свердловском районе Перми возглавит руководитель этого района Александр Филиппов. Однако данное решение было отложено, так как глава ушел на больничный.