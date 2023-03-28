В Свердловской области на 131 км трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (Серовский тракт) столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и «КамАЗ». В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а два его пассажира — семимесячный ребенок и женщина направлены в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Серовском тракте в ДТП с «КамАЗом» погиб водитель легкового автомобиля

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области На Серовском тракте в ДТП с «КамАЗом» погиб водитель легкового автомобиля

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Водитель «КамАЗа» не пострадал, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

Ранее на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) из-за ДТП с грузовиком обрушился пешеходный мост.

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Полина Хабарова