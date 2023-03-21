На ЕКАД обрушился пешеходный мост из-за ДТП с грузовиком

Ночью 21 марта на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) грузовик Scania снес пешеходный мост. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили о начавшейся проверки по факту инцидента.

По предварительным данным, фура двигалась по ЕКАД со стороны Серовского тракта в сторону Ново-Московского тракта. Столкновение с мостом произошло из-за открытого кузова. В ДТП пострадал водитель Scania, которого доставили в больницу.

Сейчас движение в районе обрушения моста восстановлено.

Прокуратура в ходе проверки установит причину обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования, а также когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции. Также будут запрошены документы о техническом состоянии автомобиля грузовика.

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