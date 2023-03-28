Владимир Путин назначил нового постпреда при ACEAH

Президент РФ Владимир Путин назначил постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ACEAH) Евгения Зайганова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от должности Александра Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Зайганов

Фото: МИД РФ Евгений Зайганов

Фото: МИД РФ

«Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия»,— гласит текст указа.

Евгений Зайганов — выпускник МГИМО, работал в структуре Министерства иностранных дел с 1989 года. С 2006 по 2009 год работал в должности замдиректора правового департамента МИДа. С 2009 по 2013 год занимал должность в аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2013 по 2018 год был заместителем постпреда РФ при ООН. В 2018-м вернулся в правовой департамент МИДа на должность руководителя.

АСЕАН — межправительственная организация государств Юго-Восточной Азии. Организована в 1967 году в Бангкоке. Сейчас в состав ассоциации входят десять государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Сингапур и Филиппины. Статус наблюдателей имеют Папуа—Новая Гвинея и Восточный Тимор. Совокупный ВВП стран-участников в 2021 году составил $9,731 трлн, совокупное население — 667,3 млн чел.

В феврале в российском МИДе заявили, что Москва намерена создавать альтернативные торговые, транспортные и расчетные механизмы совместно с АСЕАН, Китаем и странами Латинской Америки. В ноябре прошлого года представитель Минобороны РФ на совещании министров обороны в формате «АСЕАН плюс» призвал участников ассоциации к «более активному использованию потенциала межармейского сотрудничества».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Китай и Россия вышли в открытый АСЕАН».