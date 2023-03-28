Владимир Путин назначил нового постпреда при ACEAH

Президент РФ Владимир Путин назначил постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ACEAH) Евгения Зайганова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от должности Александра Иванова.
Евгений Зайганов
Фото: МИД РФ
«Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия»,— гласит текст указа.
Евгений Зайганов — выпускник МГИМО, работал в структуре Министерства иностранных дел с 1989 года. С 2006 по 2009 год работал в должности замдиректора правового департамента МИДа. С 2009 по 2013 год занимал должность в аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2013 по 2018 год был заместителем постпреда РФ при ООН. В 2018-м вернулся в правовой департамент МИДа на должность руководителя.
АСЕАН — межправительственная организация государств Юго-Восточной Азии. Организована в 1967 году в Бангкоке. Сейчас в состав ассоциации входят десять государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Сингапур и Филиппины. Статус наблюдателей имеют Папуа—Новая Гвинея и Восточный Тимор. Совокупный ВВП стран-участников в 2021 году составил $9,731 трлн, совокупное население — 667,3 млн чел.
В феврале в российском МИДе заявили, что Москва намерена создавать альтернативные торговые, транспортные и расчетные механизмы совместно с АСЕАН, Китаем и странами Латинской Америки. В ноябре прошлого года представитель Минобороны РФ на совещании министров обороны в формате «АСЕАН плюс» призвал участников ассоциации к «более активному использованию потенциала межармейского сотрудничества».
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Китай и Россия вышли в открытый АСЕАН».