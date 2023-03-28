Eli Lilly не уведомляла Росздравнадзор о прекращении поставок лекарств в Россию

Росздравнадзор не получал уведомления от американской фармацевтической компании Eli Lilly о прекращении поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ведомстве.

«В Росздравнадзор писем от этой компании о прекращении поставок лекарственных препаратов не поступало»,— сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Сегодня, 28 марта, сообщалось, что Eli Lilly стала вторым после Bristol-Myers Squibb американским фармпроизводителем, решившим окончательно покинуть Россию. Компания может передать свой бизнес в стране в управление швейцарской Swixx Biopharma.

Eli Lilly поставляет в Россию, в том числе инсулин «Хумалог», противодиабетический препарат «Трулисити» и онкопрепараты «Зенлистик», «Цирамза», «Алимта» и «Гемзар». По данным IQVIA, в 2022 году доля Eli Lilly на российском рынке составила 0,52%, или 11,6 млрд руб.

В рамках госзакупок Eli Lilly поставляет инсулин «Лизипро». Некоторые виды инсулина от Eli Lilly могут быть заменены российскими аналогами, сообщил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. При этом он не исключил риск временных перебоев поставок в процессе передачи бизнеса.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Eli Lilly еле видно».

Мария Федотова