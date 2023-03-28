В МИД Грузии вызвали посла Норвегии после присуждения правозащитной премии Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Норвегии в Тбилиси Хелен Санд Андерсен из-за решения Норвежской консервативной партии присудить находящемуся в тюрьме бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили премию за продвижение прав человека имени Сьюра Линдебрекке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия на встрече с послом Хелен Санд Андерсен

Фото: МИД Грузии Первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия на встрече с послом Хелен Санд Андерсен

Фото: МИД Грузии

«Как отметила на встрече посол Королевства Норвегия, награждение Михаила Саакашвили не представляет позицию правительства Норвегии, а является инициативой конкретной политической партии»,— сообщают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении МИД Грузии уточняется, что на встрече «стороны еще раз подтвердили существующие дружественные отношения между Грузией и Королевством Норвегия и выразили готовность содействовать развитию сотрудничества между странами в будущем».

Норвежская правозащитная премия имени Сьюра Линдебрекке (один из основателей Консервативной партии Норвегии) была присуждена Михаилу Саакашвили 26 марта. На церемонии награждения в Осло присутствовали мать и сын политика. Сообщалось также, что бывший президент Грузии был удостоен премии «за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов».

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили.

Экс-президент тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спустя несколько дней он был арестован. 5 марта текущего года политик сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении в Грузии. Он рассказал, что за это время похудел на 55 кг, получил повреждения головного мозга, начал часто терять сознание и стал полностью прикован к постели.

Александр Кислов