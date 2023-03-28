В весенний призыв в Петербурге планируется забрать в армию 3 тыс. человек

Около 3 тыс. человек собираются призвать в армию в ходе весенней призывной кампании 2023 года в Санкт-Петербурге Об этом рассказал врио военного комиссара города Ильфат Абзалов на заседании городского правительства во вторник, 28 марта.

Планируется призвать 12% человек с имеющейся военно-учетной специальность, и не менее 20% - с высшим образованием. Господин Абзалов подчеркнул, что в специальной военной операции набранных в городе призывников направлять не будут.

Весенний призыв в Петербурге стартует 1 апреля и продлится до 15 мая. Призывать будут граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

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