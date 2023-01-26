Смольный назвал возраст призывников на военную службу в грядущую весеннюю компанию

Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления о призыве горожан на военную службу. Компания пройдет в апреле-июле 2023 года. Документа в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В тексте, в частности, предписано оказывать содействие призывным комиссиям районным администрациям. Чиновники должны помочь «в обеспечении выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе».

Кроме того, военкомы рассчитывают на оборудование призывных пунктов для медосвидетельствования и мероприятий по психологическому отбору. Комитет по молодежной политике займется на сборных пунктах воспитательной и культурно-массовой работой с призывниками.

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