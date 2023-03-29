Из роддома клиники Екатерининская выписался юбилейный малыш

3,5 тысячи детей появились на свет благодаря врачам этого медицинского учреждения



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба клиники Екатерининская Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

Юбилейным для частного роддома стал мальчик Миша, который появился на свет 23 марта в 12:00. Клиника Екатерининская поздравила маму малыша Елену с рождением сына. Семье вручили подарки, в честь знакового события на фасаде роддома появилась юбилейная подсветка.

По словам счастливой мамы, она заранее знала, где родится малыш, договор с клиникой Екатерининская был заключен заранее. «Как только почувствовали, что настал тот самый момент, сразу выехали в родильный дом. Благо собираться почти не пришлось, захватили только зарядку от телефона, а остальное предоставили в клинике»,— рассказала Елена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба клиники Екатерининская Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

Роды прошли под контролем заместителя главного врача по родовспоможению, акушера-гинеколога Оксаны Анатольевны Горбулиной. «Наша задача — создать атмосферу праздника рождения новой жизни, позаботиться о безопасности, спокойствии и психологическом комфорте будущей мамы и малыша. Для этого мы используем в родильной палате концепцию французского акушера-гинеколога Мишеля Одена "тихо, тепло, темно". Это позволяет снизить количество медицинских вмешательств»,— сообщила Оксана Горбулина.

Согласно этой концепции, все родильные залы клиники — индивидуальные. В каждом выдержана атмосфера домашнего уюта: расставлены свечи, звучит приятная музыка, свет максимально приглушен, а аромадиффузор наполняет пространство приятными ароматами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба клиники Екатерининская Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

А еще родильные залы медицинского учреждения оснащены ваннами для улучшения течения родов. Сразу после появления на свет малыш попадает маме на грудь, и они в интимной обстановке проводят «золотой час». В клинике практикуют партнерские роды, в том числе и при кесаревом сечении. Самый трогательный момент появления малыша на свет папа может разделить с семьей.

За 3,5 года работы частный родильный дом достиг блестящих результатов благодаря слаженной работе команды профессионалов, индивидуальному подходу к каждой женщине и большой любви к своему делу.

Определенно, роддом клиники Екатерининская — это, пожалуй, лучшее место для первой встречи.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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