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В Самаре в расселенном доме произошел пожар повышенной сложности

Пожар в расселенном доме в Самаре локализован во вторник. Распространение огня в здании в Самарском районе на ул. Степана Разина, 88, остановлено на площади 80 кв.м в 16:57 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного в 16:01. Пожарные выехали на место и обнаружили, что происходит горение на втором и третьем этаже в трехэтажном здании.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Пламя тушат шесть единиц техники и 27 человек. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело из-за пожара в Доме Челышева. Он произошел в этом же месяце.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Огонь зашел в доходный дом дважды».

Георгий Портнов

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