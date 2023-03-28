Около 15% депутатов Госдумы еще не подали декларации о доходах за 2022 год

Большая часть депутатов Госдумы — 86,6% — подали декларации о доходах за 2022 год, сообщила пресс-служба Госдумы. До истечения сроков подачи деклараций осталось три дня. 1 марта вступили в силу поправки, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе.

«На сегодняшний день 86,6% депутатов представили свои декларации. Декларации подали все независимые депутаты, 88% депутатов фракции "Единая Россия", 82,5% — от КПРФ, 85,7% — от фракции "Справедливая Россия — За правду", 78,3% депутатов ЛДПР и 85,7% депутатов фракции "Новые люди»,— говорится в сообщении пресс-службы.

19 марта на сайте Госдумы со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина «Володин Саратов» были опубликованы данные о его доходах. В сообщении говорится, что за 2022 год доход господина Володина составил 80,9 млн руб., большая часть — это проценты по вкладам.

6 февраля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде.

Подробнее — в материале «Декларации любят тишину».

Анастасия Ларина