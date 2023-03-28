Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 15% депутатов Госдумы еще не подали декларации о доходах за 2022 год

Большая часть депутатов Госдумы — 86,6% — подали декларации о доходах за 2022 год, сообщила пресс-служба Госдумы. До истечения сроков подачи деклараций осталось три дня. 1 марта вступили в силу поправки, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе.

«На сегодняшний день 86,6% депутатов представили свои декларации. Декларации подали все независимые депутаты, 88% депутатов фракции "Единая Россия", 82,5% — от КПРФ, 85,7% — от фракции "Справедливая Россия — За правду", 78,3% депутатов ЛДПР и 85,7% депутатов фракции "Новые люди»,— говорится в сообщении пресс-службы.

19 марта на сайте Госдумы со ссылкой на Telegram-канал сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина «Володин Саратов» были опубликованы данные о его доходах. В сообщении говорится, что за 2022 год доход господина Володина составил 80,9 млн руб., большая часть — это проценты по вкладам.

6 февраля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде.

Подробнее — в материале «Декларации любят тишину».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...