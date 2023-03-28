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Коммерсантъ FM
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BP и ADNOC хотят купить израильскую газовую компанию NewMed Energy

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и британская компания BP сделали предложение о покупке 50% израильской газодобывающей компании NewMed Energy за $2 млрд. Эта сделка, если она будет осуществлена, позволит двум компаниям войти в быстрорастущий энергетический сектор Израиля, сообщает агентство Reuters.

По плану BP и ADNOC выкупят свободно обращающиеся акции NewMed и сделают израильскую компанию частной. Покупатели предложили по $3,38 за одну акцию NewMed, с 72-процентной премией к текущей стоимости акции. Таким образом, вся NewMed оценивается в $3,96 млрд.

BP и ADNOC также планируют создать СП, которое будет «заниматься разработкой газовых месторождений в международных зонах взаимных интересов, включая восточную часть Средиземного моря».

NewMed владеет крупнейшей долей в газовом месторождении «Левиафан» на шельфе Средиземного моря вблизи границы Израиля с Ливаном, оператором которого является компания Chevron. Компания NewMed и ее партнеры планируют к 2027 году довести добычу газа на месторождении до 20−21 млрд кубометров с нынешних 12 млрд кубометров. Кроме того, компания планирует построить терминал для производства СПГ, чтобы расширить объем экспорта газа.

О том, как Израиль и Ливан поделили газовые месторождения в Средиземном море, читайте в материале «Ъ» «Историческая сделка обошлась без телекамер».

Алена Миклашевская

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