Торги по продаже имущества Бакальского рудоуправления не состоялись

Аукционы по продаже имущества ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) с общей начальной ценой 62,1 млн руб. признали несостоявшимися. На них не поступило ни одной заявки, сообщается на сайте «Торги России».

Имущество реализуется по решению Арбитражного суда Челябинской области, который наложил на него арест. Первый лот с начальной ценой в 36,6 млн руб. включал комплекс зданий и сооружений цеха производства взрывных работ в количестве 19 объектов, а также право аренды площадью 162,8 тыс. кв. м. Также на продажу за 25,5 млн руб. выставляли комплекс благоустройства цеха производства взрывных работ с правом аренды участка в 11,5 тыс. кв. м.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году Бакальское рудоуправление, которое является градообразующим в моногороде Бакал Саткинского района, оказалось в кризисной ситуации из-за сокращения спроса и снижения цен на железорудное сырье. Часть коллектива перевели в режим неполной занятости. В конце года возникли проблемы с выплатой зарплаты, которые удалось решить. Однако в начале февраля министерство промышленности региона заявило об угрозе закрытия предприятия из-за неисполнения предписаний Ростехнадзора.