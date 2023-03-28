Запуск производства полипропилена на месте объекта по уничтожению химоружия в Кизнере обсуждают с инвестором

В Удмуртии продолжается вовлечение объекта по уничтожению химического оружия в поселке Кизнер в хозяйственное ведение. В настоящее время отрабатывается вопрос о его реализации «с очень крупным инвестором», сообщил первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов в рамках выступления перед республиканским парламентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В настоящее время мы с минпромторгом Удмуртии и России вовлекаем объект Кизнер в хозведение. На данной площадке мы планируем организовать производство полипропилена. В случае его реализации мы создадим 1 тыс. рабочих мест»,— рассказал господин Сунцов.

Напомним, в январе министерство промышленности и торговли России в ходе аукциона определило подрядчика для ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия в Кизнере. Цена контрактов составила 480,58 млн руб. соответственно.