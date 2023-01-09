В Камбарке и Кизнере ликвидируют последствия деятельности объектов по уничтожению химоружия

Министерство промышленности и торговли России в ходе аукциона определило подрядчика для ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке и Кизнере. Цена контрактов составила 496,73 млн руб. и 480,58 млн руб. соответственно. Соответствующая документация представлена на сайте госзакупок.

В частности, подрядчиком стало федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при минпромторге России. В период до 5 декабря 2023 года управление должно провести дегазацию поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и строительных конструкций, а также их демонтаж и разделку на мерные элементы. Кроме того, в перечне работ термическое обезвреживание фрагментов технологического оборудования, трубопроводов, изделий и материалов, утилизация обезвреженных корпусов химических боеприпасов, очистка внутренних поверхностей емкостей от трудноизвлекаемого остатка и переработка жидких и твердых отходов.