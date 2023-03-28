Военнослужащие в зоне СВО пообщались с семьями из Удмуртии через телемост

В столице Удмуртии семьи смогли выйти на связь с военнослужащими, выполняющими боевой долг в зоне проведения СВО, через телемост в военном комиссариате республики. В рамках его четверо бойцов были награждены медалями «За воинскую доблесть» II степени и «За укрепление боевого содружества», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов, находящийся в зоне СВО, в ходе телемоста отметил, что бойцы не только выполняют важную и сложную боевую задачу, но и проявляют инициативу. «Например, там, где я был, ребята на каждый взвод обустроили бани. Условия создали хорошие. Мужья и сыновья у вас рукастые, с хорошей светлой головой и твердым взглядом. Вам — огромная благодарность за поддержку ребят»,— сказал господин Бречалов.

В рамках телемоста дети смогли прочитать своим отцам стихи и показать рисунки, а также рассказали про успехи в спорте и учебе. Возможность пообщаться с родными и близкими получили все военнослужащие.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл в зону проведения специальной военной операции, чтобы передать военнослужащим автомобиль УАЗ с медицинским оборудованием. Бойцам также передали тепловизоры, квадрокоптеры и другое оборудование.