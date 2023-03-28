Украинский нацгвардеец осужден за убийство женщины

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего батальона «Азов» (в России признан террористическим и запрещен) Национальной гвардии Украины Дмитрия Смития к 15 годам колонии строгого режима. По данным главной военной прокуратуры и СКР, 25 марта в Мариуполе Смитий из автомата выстрелил в спину местной жительнице, которая накануне приносила «азовцам» еду.

Из-за того что ее беспрепятственно пропустили в расположение, у женщины возник конфликт с командиром военнослужащих сержантом Виктором Похозеем. Услышав от потерпевшей, что «в "Азове" нормальных нет», он избил ее. На следующий день женщина вместе с мужем пришла в ту же часть, чтобы разобраться в происшедшем, где ее убил Смитий.

Похозею тот же суд назначил восемь лет и шесть месяцев строгого режима.

Подробности — в материале «Ъ» «В "Азове" нет нормальных».