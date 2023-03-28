В Петербурге задержали подозреваемых в удушении мужчины в коммуналке

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в убийстве 43-летнего мужчины в Петроградском районе, произошедшее вечером 25 марта.

Об убийстве сообщила 25-летняя девушка, которая заявила, что в квартире дома на Большой Пушкарской улице убили ее мужа. По версии следствия, в комнате пятикомнатной коммунальной квартиры в 17:00 двое ранее судимых мужчин 42 и 43 лет в присутствии девушки задушили веревкой ее супруга. Преступление произошло в ходе ссоры во время распития спиртных напитков. Один подозреваемый скрылся с места преступления, второго задержали на месте. Заявительницу вместе с ним доставили в полицию.

По факту убийства возбуждено уголовное дело за умышленной причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 27 марта в 11:10 на Ропшинской улице сотрудники уголовного розыска задержали второго подозреваемого.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Мужчину на глазах жены задушили в коммуналке в Петроградском районе.

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