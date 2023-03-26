Мужчину на глазах жены задушили в коммуналке в Петроградском районе

Полиция Санкт-Петербурга расследует обстоятельства убийства 43-летнего мужчины в Петроградском районе, произошедшее поздно вечером 25 марта.

Об убийстве сообщила 25-летняя женщина, которая заявила, что в коммунальной квартире на Большой Пушкарской улице убили ее мужа. Преступление произошло в ходе возникшей ссоры во время распития алкоголя. Мужа заявительницы задушили веревкой двое ранее судимых 43-летних мужчин.

Правоохранители в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В полицию доставлены заявительница и один из подозреваемых, меры к задержанию второго уже приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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