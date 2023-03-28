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Коммерсантъ FM
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Италия, Греция и Болгария в январе закупили газ из Азербайджана на сумму более €1 млрд

В январе текущего года Греция, Болгария и Италия потратили €1,006 млрд на покупку газа из Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Евростата.

В январе 2022 года стоимостной объем импорта газа из Азербайджана странами ЕС составил €887 млн, в декабре — €1,189 млрд. Год к году рост расходов Греции, Болгарии и Италии на газ из Азербайджана увеличился на 13,5%, по сравнению с декабрем зафиксировано снижение на 15,4%, передает агентство.

По данным Евростата, в 2022 году Италия, Греция и Болгария потратили на азербайджанский газ €15,6 млрд. Поставки газа из Азербайджана в Европу выросли в прошлом году на 39%, до 11,4 млрд кубометров. Баку планирует нарастить экспорт в Европу вдвое к 2027 году.

Наладить поставки газа из Азербайджана также планирует Сербия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Азербайджан 24 января заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия попросили Еврокомиссию инвестировать в строительство инфраструктуры для увеличения поставок азербайджанского газа. Италия, один из крупнейших импортеров российского газа до начала военной операции на Украине, намерена полностью заместить поставки из РФ к 2025 году в том числе за счет трубопроводных поставок через Трансадриатический газопровод из Азербайджана.

Подробнее — в материале «Италия замещает российский газ».

Эрдни Кагалтынов

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