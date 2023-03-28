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Лесопожарная команда Нововоронежской АЭС успешно отработала навыки в ходе плановых противопожарных учений

В преддверии повышения среднесуточных температур воздуха в регионе лесопожарная команда Нововоронежской АЭС приняла участие в плановых командно-штабных учениях, которые прошли в лесном массиве близ г. Нововоронежа Воронежской области.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

К отработке навыков был привлечен состав муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Нововоронеж, в том числе, лесопожарная команда НВАЭС, специальные пожарно-спасательные части №14 и №15, пожарно-спасательная часть №27, нововоронежский филиал «Аварийно-технический центр Росатома», лесная охрана, ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России.

Всего в учениях приняли участие более 80 человек, 40 из которых составил личный состав лесопожарной команды Нововоронежской АЭС, а также было задействовано 12 единиц спецтехники.

«Сегодня на Нововоронежской АЭС соблюдены все требования нормативной документации по пожарной безопасности в части наличия противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос между объектами АЭС и прилегающими лесными массивами. Однако потенциальная возможность возникновения пожара есть всегда, особенно в жаркую сухую погоду. Поэтому мы регулярно принимаем участие в практических учениях, которые позволяют убедиться в готовности всех противопожарных формирований к чрезвычайным ситуациям. Отработка навыков пожаротушения и регулярная проверка исправности оборудования – это залог безопасного функционирования атомной станции», – прокомментировал начальник отдела пожарной безопасности НВАЭС Олег Паринов.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

В условиях симулируемого пожара, которые были максимально приближены к реальной обстановке, формирования отработали порядок взаимодействия, приемы тушения лесных пожаров, а также проверили состояние техники и оборудования.

«Самый эффективный способ отработать взаимодействие всех подразделений – провести совместные тактико-специальные учения. Поэтому такие мероприятия направлены, в первую очередь, на тренировку применения совместных сил всей территориальной подсистемы для устранения последствий чрезвычайных ситуаций», – отметил начальник отдела мобилизационной подготовки НВАЭС Олег Огнерубов.

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