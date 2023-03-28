«Ростелеком» приобрел российского разработчика антифрод-систем «Фаззи Лоджик Лабс»

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) закрыл сделку по приобретению 100% долей ООО «Фаззи Лоджик Лабс» (Fuzzy Logic Labs).

Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» — противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли. Присоединившись к «Ростелекому», компания «Фаззи Лоджик Лабс» получила новые возможности для дальнейшего развития и продвижения на новых рынках.

«Ростелеком» последовательно реализует стратегию цифрового партнера для бизнеса, населения и государства, запуская и интегрируя новые технологические решения в цифровой среде. Благодаря сделке «Ростелеком» сможет развивать передовые платформы обеспечения безопасности транзакций. Приобретение российского разработчика «Фаззи Лоджик Лабс» позволяет дополнить спектр предлагаемых корпоративным клиентам цифровых продуктов и сервисов для обеспечения безопасности бизнес-процессов, в первую очередь, в области предоставления финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий.

«“Ростелеком” и “Фаззи Лоджик Лабс” смогут предложить надежное отечественное решение для компаний и финансовых организаций в удобных форматах. В условиях активного переноса всех бизнес-процессов в цифровую среду, особенно актуален вопрос борьбы и предотвращения мошенничества в карточных транзакциях, системах лояльности, электронной коммерции и других направлениях. В соответствии с разработанным планом, интеграция “Фаззи Лоджик Лабс” займет чуть менее полугода. Мы усилим команду компании необходимыми специалистами и поддержкой в продвижении», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

Читайте нас в Telegram

18+. https://www.company.rt.ru/