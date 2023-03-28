Университет Лобачевского будет готовить преподавателей «Основ государственности»

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (ННГУ) станет одним из опорных центров подготовки преподавателей курса «Основы российской государственности», сообщил и.о. ректора Олег Трофимов в Telegram-канале. Центр будет методическим и консультативным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сам курс планируют внедрить в программу вузов в 2023/2024 учебном году. Дисциплина об основах государственности «подчеркивает важную особенность всех россиян – единство и сплочение», считает господин Трофимов.

Модуль «Основы российской государственности» Минобрнауки должно разработать для программ вузов до 1 сентября 2023 года. Также правительство готовит курс «Обучение служением» для университетов и институтов.

Елена Ковалева