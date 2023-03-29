Прочесть следы

Полученные исследователями данные помогут более рационально использовать ценные ресурсы северных территорий Красноярского края. Такой способ исследования северных оленей, как авиаучет, не проводился уже более 20 лет и теперь стал возможным благодаря грантовой поддержке ученых «Восточно-Сибирской нефтегазовой компанией» (нефтегазодобывающий актив «Роснефти»).



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Территория обитания дикого северного оленя огромна, а потому ученым пришлось провести масштабное предварительное расследование, чтобы точно определить зоны работ. В качестве источника информации использовались даже литература и опросы местных охотников. Уже в процессе непосредственного мониторинга активно применялись беспилотники, авиация, метеонаблюдения, забор биологических образцов. Чтобы найти и «прочитать» следы оленей, ученые прошли летом на моторке 1 246 километров, зимой на снегоходах более 300 километров, а пешком более ста километров. Исследователи устраивали скрытые посты наблюдений в непосредственной близости от ходовых троп. Авиаторы в поисках оленей преодолели более трех тысяч километров. Беспилотник за один летный день снимал от четырех до восьми тысяч гектаров. Зона полевых исследований охватила территории от озера Ессей, рек Котуй, Чангада до Подкаменной Тунгуски и Тутончаны.

В итоге ученым удалось составить карту распределения лесного оленя по территории Эвенкии, составить схемы миграций животных, получить данные о половозрастном составе стада. Сейчас известно, что взрослые самки и молодняк составляют 63% популяции, самцы — 17%, телята до года — 20%. Выяснилось, что количество оленей возросло с 71 тысячи особей в 2021 году до 77 тысяч в 2022 году.

Интересными оказались и лабораторные исследования проб оленей. Так, анализ тканей и органов лесных оленей оказался самым чистым с точки зрения экологии — их можно использовать как эталон. С другой стороны, тундровые олени, которые чаше попадают в техногенные зоны, имеют большее содержание тяжелых металлов в тканях.

Полученный материал позволил понять, что сейчас в экологии дикого северного оленя происходят важнейшие перемены. Они связаны с глобальным влиянием изменения климата, особенно ярко проявляющем себя в Арктике. При этом дикий северный олень до сих пор остается одним из основных источников благосостояния коренных малочисленных народов, источником промысла. Ученые совместно с родовыми общинами Эвенкии пришли к выводу, что для более рационального использования этого природного ресурса необходимо начать метить животных ошейниками со спутниковыми передатчиками. Это позволит отслеживать миграционные пути, численность и состояние стада.

Отметим, что проект «Эвенкийский олень» при поддержке ВСНК действует с 2014 года. Поводом для начала исследований послужил запрос от родовых общин Ессейской группы поселений о резком изменении путей миграции оленей. За это время выработан ряд рекомендаций местным властям о рациональном выделении лимита и квот на промысле. Проект очень важен как для населения Эвенкии, так и Таймыра, так как дикий олень является основой жизни северян.