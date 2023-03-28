Эксперт заявил об отсутствии оснований для роста цен на рис из-за аварии на Федоровском гидроузле

Директор некоммерческого партнерства «Южный рисовый союз» Михаил Радченко отметил тенденцию к снижению стоимости рисовой крупы после запрета на экспорт культуры, введенного из-за аварии на Федоровском гидроузле. Об этом сообщает kuban.aif.ru.

Ранее поставщики рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на продукцию на 10-30%.

«Никаких оснований для роста оптовых отпускных цен на рисовую крупу нет. С учетом продления запрета на экспорт российского риса запасы продукта позволяют полностью закрыть спрос на него в России»,— цитирует издание заявление господина Радченко.

Запрет на экспорт риса был введен в прошлом году в связи со снижением урожайности культуры, вызванным аварией на Федоровском гидроузле в Абинском районе. Из-за выхода из строя сооружения, обеспечивающего полив чеков в Красноармейском, Калининском, Крымском и Абинском районах, посевные площади риса сократились со 120 тыс. га до 92 тыс. га.

Авария на Федоровском гидроузле произошла весной прошлого года в Абинском районе. Тогда было разрушено пять пролетов сооружения. Объем средств на восстановление конструкции оценивают более чем в 7 млрд руб. Окончание реконструкции запланировано на 2025–2026 годы.

В Минсельхозе РФ отметили, что объем и качество собранного урожая отвечает потребностям перерабатывающих предприятий, которые в прошлом году увеличили выработку на 2,6%.

По данным Росстата, с начала текущего года цены на рис снизились на 2%. Эксперты не связывают возможный рост стоимости культуры со снижением объемов урожая риса. Цены могут подняться из-за удорожания средств защиты культуры, сельхозтехники и увеличения тарифов на электроэнергию.

Анастасия Донскова

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