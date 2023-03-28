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обновлено 15:06

Несколько компаний готовится занять часть производственных площадей автозавода в Ижевске

Автозавод «Lada Ижевск» в столице Удмуртии на части производственных площадей продолжает выпускать автокомпоненты для холдинга «АвтоВАЗ», а другую часть предоставляет в аренду. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов в рамках выступления перед республиканским парламентом.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Компания ООО "Новый дом" (бренд «Palizh») 10 апреля будет праздновать переезд на эту площадку. Также мы стараемся ввести и все оставшиеся площади в хозяйственный оборот, не менее обширную работу ведет и сам "АвтоВАЗ"»,— рассказал господин Сунцов.

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