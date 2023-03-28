«Россети Кубань» повысит надежность электроснабжения более миллиона жителей в краснодарском энергорайоне

В рамках ремонтной программы в 2023 году специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» заменят 172 км провода воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и повысят надежность 73 крупных питающих центров. На эти цели энергокомпания направит более 540 млн рублей. Работы проведут на объектах электросетевого хозяйства в Краснодаре и пяти прилегающих к городу районах Краснодарского края и Республики Адыгея.



К летнему пику нагрузок энергетики подготовят высоковольтные подстанции «Западная-2», «Биофабрика», «Елизаветинская», «Дальняя», «Военгородок», «Центральная» и «Юго-Восточная» в Краснодаре и пригороде краевой столицы.

В Динском районе Краснодарского края будет проведено техническое обслуживание и ремонт питающих центров «Динская», «Нововеличковская», «Новотитаровская», «Пластуновская». В Северском районе Кубани отремонтируют подстанции «Новоивановская», «Ильская», «Львовская», «Смоленская». Также будет повышена надежность подстанций «Саратовская», «Горячий Ключ», «Мартанская» в Горячеключевском районе края.

В Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгеи запланировано комплексное техническое обслуживание подстанций «Адыгейская», «Термнефть», «Заря», «Водохранилище». На энергообъектах выполнят замену подстанционного оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, распределительных устройств, осуществят комплекс противопожарных мероприятий, обновят покраску металлических конструкций и диспетчерские наименования.

Все работы по обслуживанию и ремонту подстанций и электрических сетей будут выполнены в соответствии с действующей системой планово-предупредительных ремонтов. Технические мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение более миллиона человек, проживающих в пригороде Краснодара и прилегающих районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Входит в группу компаний «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВтч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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