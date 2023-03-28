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«Самаранефтегаз» увеличил объемы работ по бурению

Главное нефтедобывающее предприятие региона подвело производственные итоги минувшего года. Так, «Самаранефтегаз» пробурил около 200 тысяч метров горных пород, почти на 10% нарастив показатели 2021 года. Количество эксплуатационных скважин, законченных бурением, увеличилось на 50%.

Увеличения объема работ в «Самаранефтегазе» (входит в добывающий блок «Роснефти») добились за счет ввода в эксплуатацию дополнительных буровых установок и внедрения новых технологий бурения. Нефтяники также оптимизировали сроки производства вышкомонтажных работ в среднем на 15 дней при бурении кустовым способом на скважинах Армавирского, Мухановского, Екатериновского, Сарбайско-Мочалеевского, Сочинского, Западно-Вешенского и Дмитриевского месторождений.

Применение самых современных технологий — ключевое направление стратегии развития «Роснефти». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

В частности, время строительства скважин самарские буровики сократили за счет внедрения технологии газожидкостного смешивания — аэрацией промывочной жидкостью поглощающих пластов. Этот метод позволяет проходить самые сложные интервалы поглощения посредством существенного снижения гидростатического давления на пласт. Каротаж автономным комплексом геофизического исследования скважин (ГИС) в процессе проработки ствола обусловил оперативную доставку геофизических приборов на забой в скважинах со сложными горно-геолологическими условиями. Кроме того, были исключены дополнительные операции по записи ГИС на кабеле и автономным комплексом на соответствующих бурильных трубах.

По итогам опытно-промышленных испытаний в «Самаранефтегазе» при бурении горизонтальных скважин начали применять технологию спуска комбинированной колонны. Это дало возможность исключить часть операций, необходимых при строительстве стандартных скважин, — отдельное цементирование эксплуатационной колонны, перемонтаж противовыбросового оборудования, замена бурильного инструмента и дополнительные рейсы по спуску хвостовика.

Благодаря использованию всех этих технологий цикл строительства скважин в «Самаранефтегазе» сократился в среднем на 96 часов, что позволило повысить объемы бурения и снизить затраты. Принесла свои результаты и успешная реализация программы эксплуатационного бурения, в том числе за счет опережающего бурения скважин и активного вовлечения запасов в разработку на новых месторождениях, применения новых инженерных и технологических решений. Благодаря этому самарские нефтяники увеличили дополнительную добычу нефти по программе ввода новых скважин на 311 тысяч тонн, что на 103% больше относительно 12 месяцев предыдущего года. Весомый вклад в дополнительную добычу (178 тысяч тонн) внесли пять скважин Армавирского месторождения, введенного в разработку в начале 2022 года.

Повышение эффективности восполнения запасов и их последовательный ввод в разработку — еще один приоритет стратегии «Роснефти». С целью расширения ресурсной базы и обеспечения устойчивой добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе «Самаранефтегаз» принимает активное участие в аукционах на право пользования недрами и реализует программу геологоразведочных работ. За последние три года предприятие ввело в промышленную эксплуатацию 20 месторождений. На очереди — Кочетковское месторождение (извлекаемые запасы нефти оцениваются в 56 тысяч тонн, попутного газа — 2 млн м3), промышленная разработка которого начнется в 2023 году.

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