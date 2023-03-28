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обновлено 14:06

В Удмуртии объем экспорта в 2022 снизился на 23%

Общий объем экспорта в Удмуртии по итогу 2022 года снизился на 23%. Такая тенденция сложилась «в силу объективных причин», сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов в рамках выступления перед республиканским парламентом.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«При этом наши "малыши" опять в плюсе. Несырьевой неэнергетический экспорт МСП вырос на 3,3%»,— отметил господин Сунцов.


Вместе с тем по итогу 2022 года количество экспортеров увеличилось до 693 компаний, годом ранее — 612. «Мы также наблюдаем переориентацию наших экспортеров на рынок Северной Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии»,— рассказал первый вице-премьер.

Напомним, в декабре прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что некоторое снижение объема экспорта будет неизбежно, однако не «астрономические цифры».

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