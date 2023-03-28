Глава Минэнерго заявил о снижении добычи угля в РФ в начале года

Добыча угля в России в начале 2023 года показывает снижение, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на итоговом заседании коллегии ведомства. Господин Шульгинов утверждает, что есть надежда выровнять ситуацию, но по итогам года.
Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс
«По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года. По углю пока по началу года у нас идет снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что Минэнерго вместе с Федеральной антимонопольной службой держат на постоянном контроле стоимость угольной продукции на внутреннем рынке. «На особом контроле — в ДФО. Ведется работа по приоритизации внутреннего рынка»,— рассказал Николай Шульгинов.
С начала января цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока с начала января упали на 17%, сообщал центр экономического прогнозирования Газпромбанка. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну. Угольные компании ожидают дальнейшего сокращения цен и снижают добычу энергетических марок угля.
Подробности — в материале «Ъ» «Российский уголь дешевеет в портах».