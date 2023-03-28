Глава Минэнерго заявил о снижении добычи угля в РФ в начале года

Добыча угля в России в начале 2023 года показывает снижение, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на итоговом заседании коллегии ведомства. Господин Шульгинов утверждает, что есть надежда выровнять ситуацию, но по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс

«По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года. По углю пока по началу года у нас идет снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Минэнерго вместе с Федеральной антимонопольной службой держат на постоянном контроле стоимость угольной продукции на внутреннем рынке. «На особом контроле — в ДФО. Ведется работа по приоритизации внутреннего рынка»,— рассказал Николай Шульгинов.

С начала января цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока с начала января упали на 17%, сообщал центр экономического прогнозирования Газпромбанка. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну. Угольные компании ожидают дальнейшего сокращения цен и снижают добычу энергетических марок угля.

Подробности — в материале «Ъ» «Российский уголь дешевеет в портах».

Лаура Кеффер