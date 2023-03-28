«Авито Недвижимость»: спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в России вырос на 80,9%

Спрос на посуточную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов среди россиян за первый квартал 2023 года вырос на 80,9% относительно аналогичного периода 2022 года, следует из данных «Авито Недвижимости». При этом стоимость посуточной аренды загородной недвижимости за этот период увеличилась на 16% и составила 5,8 тыс. руб. за ночь.

Наибольшим спросом среди россиян пользуются дома и коттеджи. Интерес к их аренде проявляют 66% и 30% россиян соответственно. На дачи приходится 1,6% спроса, на таунхаусы — 2,6%. Значительнее всего за год вырос спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в Сочи — на 265,4%. Наибольшее снижение заинтересованности россиян зафиксировано к краткосрочной аренде жилья в Севастополе (–36%).

«Рост спроса на рынке краткосрочной аренды загородной недвижимости обусловлен тем, что россияне стали больше предпочтения отдавать внутреннему туризму. Поэтому, очевидно, самый большой интерес вызывают курорты»,— рассказал руководитель направления краткосрочной аренды платформы Артем Кромочкин

Стоимость посуточной аренды дач, домов, коттеджей и таунхаусов в России за квартал выросла на 16%. Дороже всего россиянам обойдется аренда коттеджа — 9 тыс. руб. Дом и дачу можно снять на сутки за 5 тыс. руб., а таунхаус — за 4 тыс. руб. Значительнее всего за год выросла стоимость аренды в Волгограде — на 33,2%, а снизилась в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — на 16,7%.

Высокий спрос на поездки по России и стремление путешественников сэкономить способствовали увеличению интереса и к краткосрочной аренде квартир. За год туристическая аренда подорожала на 18–25%, превысив темпы роста цен в отелях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квартирам выписали посуточные».