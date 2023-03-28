На Ямале сделают бесплатным проезд для детей участников СВО

Губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей военных, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В данный момент данная мера поддержка есть в окружном постановлении.

Глава региона отметил, что ввести бесплатный проезд его попросили в Комитета семей воинов Отечества. Там попросили распространить меру на все муниципалитеты Ямала.

Местным властям также поручили создать в летнем благоустройстве памятные места в честь участников СВО: мемориалы, скверы, таблички на домах бойцов, и школах, которые они окончили.

Напомним, в этом году участникам спецоперации из Ямала начали выдавать реабилитационные сертификаты на получение медицинских услуг по реабилитации в размере 120 тыс. руб.

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