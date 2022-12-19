Власти ЯНАО будут выдавать участникам СВО медицинские сертификаты на 120 тыс. рублей

Участникам специальной военной операции на Украине из Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году начнут выдавать реабилитационные сертификаты на получение медицинских услуг по реабилитации в размере 120 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. После обращения за поддержкой и оформления документа воспользоваться им ямальцы смогут в течение двух лет.

Для участников СВО и их семей на Ямале уже принято порядка 40 мер социальной поддержки. Напомним, для мобилизованных жителей ЯНАО предусмотрена единовременная выплата в 300 тыс. руб. Помимо этого, среди мер поддержки: 1 млн руб. в связи с полученным ранением, бесплатные секции и кружки для детей.

«По поручению губернатора Ямала на участников СВО и их семей созданы социальные паспорта, чтобы рассматривать каждый случай индивидуально и оказывать адресную поддержку. Также в департаменте и органах соцзащиты в муниципалитетах работают ''горячие линии'' для консультации граждан»,— сообщила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

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Диана Сунагатуллина