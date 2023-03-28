Минцифры и ФСБ обсуждают создание платформы встроенных SIM-карт

Минцифры обсуждает с Научно-исследовательским институтом радио (НИИР) и ФСБ внедрение российской платформы, которая позволит подключать встроенные в устройство сим-карты (eSIM) к отечественным операторам. В НИИР развернут зону с программно-аппаратным комплексом, который могут протестировать российские операторы, сообщило министерство газете «Известия». Сейчас для подключения электронных сим-карт к операторам используется зарубежное ПО, власти опасаются, что разработчики могут отозвать сертификаты на него и заблокировать возможность установки eSIM в России, считает источник издания на рынке связи.

За счет специального чипа в устройстве eSIM позволяет отказаться от традиционной сим-карты, при этом абонент может подключаться к сетям разных операторов. Применение eSIM в России началось со смартфонов: с 2020 года МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и работающие на его сети виртуальные операторы (MVNO) продают виртуальные сим-карты по согласованию с правоохранительными органами, законодательно сегмент не урегулирован.

«Отечественное оборудование и ПО дают полную гарантию безопасности при использовании на объектах критической инфраструктуры»,— подчеркнули пресс-службе Минцифры. Тестирование российских систем в НИИР операторы будут проводить для выбора оптимальных элементов отечественной экосистемы eSIM, сообщили в министерстве.

«Элементы — это российские разработки. Речь идет о программно-аппаратных комплексах, национальном корневом удостоверяющем центре и системе криптозащиты информации. На платформе будет тестироваться отечественное оборудование (прежде всего, различные датчики, счетчики, планшеты и т. д.). В него могут быть встроены либо наши чипы eSIM, либо зарубежные, которые соответствуют нашей спецификации по информационной безопасности»,— уточнили в Минцифры.

Представитель Tele2 заявил изданию, что отзыв сертификатов ПО для подключения eSIM к операторам связи не скажется на работе уже подключенных виртуальных карт. Однако в компании подчеркнули, что неподключенные eSIM иностранные разработчики могут деактивировать.

В 2022 году несколько зарубежных поставщиков решений для eSIM, среди которых Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky, прекратили продажи в России. Они сохранили работоспособность локализованных систем, но существуют риски их отключения. Согласно июльскому прогнозу МТС по росту рынка интернета вещей (IoT) (датчики, контроллеры промышленного оборудования), к 2025 году 25% всех устройств IoT в РФ будут подключены через виртуальные сим-карты — eSIM. Но к концу 2022 года эта доля составит только 7%. По итогам 2021 года объем рынка IoT в России достиг 148,5 млрд руб., по прогнозу МТС, его среднегодовые темпы роста составят 12%, а сам рынок может вырасти до 208,5 млрд руб. к 2026 году.

Эрдни Кагалтынов