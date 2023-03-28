В Краснодаре осудили московского застройщика за хищение 375 млн рублей

Советский районный суд города Краснодара приговорил бывшего гендиректора ООО «Южный региональный строительный комплекс» («ЮРСК») к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ursk-kuban.ru Фото: ursk-kuban.ru

Как следует из приговора, с 2014 по 2017 годы 49-летний москвич, будучи гендиректором «ЮРСК» совершил хищение денег дольщиков при возведении ЖК «Седьмое небо» в Краснодаре. Общая сумма ущерба более 375 млн руб.

Пострадавшими признаны 155 юридических и физических лиц из Москвы, Краснодарского края, Республики Якутия, Мурманской области, Приморского края и других регионов.

Мужчина был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

На имущество подсудимого наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮРСК» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. 100% доли в УК принадлежит Николаю Герасименко. Последний отчет о финансовых показателях датирован 2017 годом, когда его чистая прибыль составила 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на этот же период составляла 89,7 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара пытается через Верховный суд снести строящийся жилой комплекс «ЮРСК» в поселке Плодородном. По мнению мэрии краевой столицы, УФАС неправомерно выдало разрешение на постройку ЖК общей площадью 8 тыс. кв.м.

Олег Исаев

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