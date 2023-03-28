Возбуждено уголовное дело из-за пожара в Доме Челышева

Прокуратура Ленинского района Самары сочла обоснованным постановление полиции о возбуждении уголовного дела после пожара в Доме Челышева. Преступление квалифицировано по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований использования объектов культурного наследия народов РФ, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере). Об этом сообщает городская прокуратура.

«В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, ход расследования взят прокуратурой района на контроль»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Полиция и надзорное ведомство пришли к выводу, что пожар в здании 22 марта текущего года произошел из-за неосторожного обращения. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 500 тыс. руб.

Доходный дом Челышева находится на ул. Красноармейская, 60. Он построен в 1899 году. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Огонь зашел в доходный дом дважды».

Георгий Портнов