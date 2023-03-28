Владелец сгоревшего приюта в Кузбассе, где погибли 23 человека, признал вину

В Кемерове начался суд по делу о гибели 23 человек в приюте, где произошел пожар. Фигурант дела – владелец «дома милосердия» Андрей Смирнов перед началом судебного заседания заявил журналистам, что полностью признает вину. Он отметил, что по данным экспертизы, причиной пожара стало короткое замыкание. «Наказание ожидаю на усмотрение суда. Готов принять любое», - сказал он. Он также отметил, что никакого дохода содержание приюта ему не приносило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Пожар произошел 24 декабря 2022 года. Из 28 постояльцев погибли 23, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. После задержания Андрей Смирнов заявил, что не снимает с себя вину в произошедшем.

Тогда же был арестован госинспектор Кемерова и Березовского, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Роман Плет. Ему вменили в вину халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы). Следствие считает, что не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности приюта.

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Игорь Лавренков, Кемерово