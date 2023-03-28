«Караван» обжаловал отмену аренды 23,5 га сельхозземель под Дагомысом

Арендатор 23,5 га бывших сельхозземель «Дагомысчая» ООО «Караван», договор с которым был расторгнут из-за нецелевого использования земли, обратился в апелляцию. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что решение о расторжении договора аренды по иску сочинских властей принял Арбитражный суд Краснодарского края.

Сам участок расположен в Лазаревском районе, неподалеку от села Сергей-Поле, немного северо-восточнее Дагомыса. Администрация Сочи сдала его в аренду в октябре 2012 года ЗАО «Дагомысчай» до 2061 года. Однако в 2016 году компания переуступила права аренды ООО «Караван».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Караван» зарегистрировано в Сочи в 2016 году, собственником является Игорь Нестеренко, который также является бенефициаром ООО «Торговый дом "Дагомысчай"», а до 2015 года являлся мажоритарным акционером ЗАО «Дагомысчай», владеющим менее чем 1% акций. «Караван» задекларировал деятельность по выращиванию овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Иск администрации Сочи был обоснован тем, что в ходе проверки власти выявили на участке несколько капитальных и деревянных строений, кроме того, земля заросла сорняком и кустами. В связи с тем, что работы по возделыванию сельхозкультур, обработке почвы, сенокошению и уборке урожая не велись, городские власти пришли к выводу, что участок не использовался по целевому назначению. С ними согласился суд, который принял решение расторгнуть договор аренды.

Адвокат Давид Тарановский, комментируя перспективы развития данного дела, отметил, что итоги обжалования зависят от весомости доказательств нецелевого использования земли, которые представила администрация. Кроме того, он предположил, что следом власти Сочи предъявят к арендатору требования о сносе зданий и строений.

Ранее сообщалось о том, как Арбитражный суд Кубани отказал Росимуществу в расторжении 49-летнего договора аренды участка на побережье Черного моря в Сочи, который арендатор с 2001 года не смог использовать по целевому назначению (строительство пансионата семейного типа), а все это время вел подготовку к этому. Суд отметил, что время на освоение участка определяется в каждом случае индивидуально и закон не устанавливает для этого предельных сроков. И хотя законодательство не позволяет возводить на данной территории объекты капстроительства, однако общество предпринимает действия, «нацеленные на начало использования участка», указала инстанция. Эксперты «Ъ-Кубань» высказали мнение, что суд в данном случае не проявил той жесткости, которая обычно проявляется в спорах с сочинскими землями.

Апартаменты ждут генплана Росимущество не смогло вернуть землю на сочинском побережье, где арендатор планирует строить отель Читать далее

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram