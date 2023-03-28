Водопропускную трубу уложили в Игринском районе Удмуртии на разрушенном участке трассы М7

В Игринском районе Удмуртии на участке федеральной трассы М7, где талые воды разрушили дорожное полотно, уложили водопропускную трубу и приступили к обратной засыпке. Как сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов в Telegram, в настоящее время ведется устройство подстилающего слоя.

В ближайшее время дорожные службы начнут укладку верхних конструктивных слоев. «Материалы на объекте есть, техники и людей достаточно»,— подчеркнул господин Семенов.

Напомним, из-за инцидента прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об обслуживании и содержании мостов и водопропускных сооружений в Игринском районе. Ранее в районе ввели режим повышенной готовности из-за осложнения паводковой обстановки. Восстановить движение планируется в течение двух-трех дней.